تراند اليوم : شاهد نصيحة أسما شريف منير للبنات في الأفراح

شاركت أسما شريف منير عبر خاصية القصص المصورة لحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام” فيديو توضح فيه أنها ذهبت لأحد الأفراح دون الاضطرار لاستبدال ملابسها “الكاجوال” أو الحذاء الأرضي بملابس سهرة أو حذاء بكعب عالي، مؤكدة أنها تشعر بالسعادة والراحة بهذه الملابس.
وأضافت أسما شريف منير: “أنا بعد كده مش عايزة أروح أفراح أبدا بكعب ولا عايزة أروح أفراح بفساتين إحساسي وأنا لابسة بنطلون ما يتعوضش، لو سمحتم اعملوا أفراحكم كاجوال عشان نيجي.
أسما، شاركت والدها شريف منير، في تقديم الموسمين الأول والثاني من برنامج ”أنا وبنتي”.