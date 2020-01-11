تراند اليوم : شاهد نصيحة أسما شريف منير للبنات في الأفراح

شاركت أسما شريف منير عبر خاصية القصص المصورة لحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام” فيديو توضح فيه أنها ذهبت لأحد الأفراح ‏دون الاضطرار لاستبدال ملابسها “الكاجوال” أو الحذاء الأرضي بملابس سهرة أو حذاء بكعب عالي، مؤكدة أنها تشعر بالسعادة ‏والراحة بهذه الملابس.‏

وأضافت أسما شريف منير: “أنا بعد كده مش عايزة أروح أفراح أبدا بكعب ولا عايزة أروح أفراح بفساتين إحساسي وأنا لابسة بنطلون ‏ما يتعوضش، لو سمحتم اعملوا أفراحكم كاجوال عشان نيجي.

أسما، شاركت والدها شريف منير، في تقديم الموسمين الأول والثاني من ‏برنامج ‏‏”أنا ‏وبنتي”.