تراند اليوم : حداثية عن رحلة المرأة في الماضي

تستعيد المخرجة الأمريكية جريتا غرويغ، الأحداث الدرامية في رواية نساء صغيرات للكاتبة لويزا ماي ألكوت، لتجسدها في فيلم بنفس اسم الرواية، يقدم بأفكار حداثية، عن رحلة المرأة في الماضي.

ويتناول الفيلم المأخوذ عن القصة المكتوبة عام 1868، تجارب أربع أخوات يعشن طفولتهن في ظروف معقدة، نظرا لغياب الأب عن البيت، لمشاركته الطويلة في الحرب الأهلية في مدينة كونكورد الأمريكية.

ويركز العرض السينمائي على العقبات التي تحول دون استقرار هذه الأسرة، بما فيها الأم، فعائلة مارش تخضع لضغوطات اجتماعية، نظرا لسريان عرف وقتها يحتم على الفتاة أن تتزوج في سن مبكرة، ولا تترك نفسها ليفوتها قطار الزواج.

وتنشأ جو، الأخت الأكثر حلما في أخواتها، وتمثل دورها الفنانة الأيرلندية سيرشا رونان، والتي تحلم أن تكون كاتبة، وتبيع روايتها، لتنتشل الأسرة من حالها السيئ.

وتمر جو بالعديد من الصعاب، أبرزها موت الأخت بيث بفعل الحمى التي وصلت إلى قلبها، وكذلك عدم قبول قصصها بشكلها الأولي من الناشر، والنقد العنيف لروايتها من باهر البروفيسور.

وأخيرا قيام أختها آيمي بإحراق مخطوط روايتها بعد خلاف نشب بينهما، لتتوالى حالات متعددة من السقوط تؤخر حلم جو عن التحقق سبع سنوات، وتنتهي بطباعة الرواية المنتظرة.

أصوات

وتبدو الأحداث الدرامية للفيلم مليئة بالتعددية في الأفكار، والأصوات الدرامية، حيث تنشأ منذ بداية العرض حركات فنية مختلفة في الوجهة، حول قناعات وأفكار الأشخاص، وهو ما أتقنت المخرجة جينا جرويغ صنعه بين الأبطال، بحيث ظهر لكل بطل بصمته، مع تفاوت في الأهمية.

الصوت النسوي

والفيلم المأخوذ عن رواية نساء صغيرات العظيمة، يقدم أفكارا حول غياب الصوت النسوي في المجتمع وقتها، ومعاناة المرأة في إثبات ذاتها، وتحقيق حلمها، ويبين الأثر الصاخب للنمط الاجتماعي في تقليص دور المرأة، وجعلها مثل أي أثاث منزلي.

كما يبرز الفيلم قصص النساء الضعيفات، باختلاف المعطيات، عاطفيا واجتماعيا، ويركز على اهتمام المرأة بإيجاد صوتها الخاص، الذي لم يعبر عنه الذكور في الروايات كلها.

مشروع اقتصادي

وتظهر قصة الفيلم قدرة المرأة على تحقيق مصيرها، من خلال قصص مختلفة للفتيات الأربع، بالإضافة إلى الجدة والأم، كما وتتناول الأحداث أثر الحرب الأهلية في التفكيك الأسري من خلال غياب الأب عن العائلة في أحلك الظروف.

ويقدم الفيلم الزواج كمشروع اقتصادي، في عملية نقد لطبيعة الزواج، حيث اعتماد المرأة على الرجل المقتدر ماديا، ورسمها طريقها كاملا، بخريطة الارتباط بهذا الشخص.

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وعلى هامش الفيلم يتضح كم المعاناة التي تواجهها الأسرة من الأمراض والأوبئة بفقد الأخت الصغيرة، عازفة البيانو بيث والتي قدمت دورها الفنانة إليزا سكانلين.

بين نهرين زمنيين

ومن الملفت تناول المخرجة الأمريكية لأحداث الرواية بطريقة التقافز بين نهرين زمنيين، والأناقة المختلقة في المزج بين مشاهد حدثت في الماضي، تنقل طفولة الفتيات، وسط جو أسري ناعم، ممتلئ بالدفء، ومشاهد أخرى تتناوب مع أحداث الماضي، تجسد ما تمر به الفتيات من تغيرات في الوعي، كنتيجة للتجارب التي يواجهنها مع المجتمع، وهو أسلوب حداثي يدلل على دراسة واعية للرواية القديمة، هيكلا ولغة.

1980

وتنقل مشاهد الفيلم الحياة في الريف، والاختلاف بينها وبين المدينة، بتصوير كلاسيكي من يوريك ليسوكس، وهو ما أسهم في نقل حياة الماضي بشكل مُقْنع، وكأن العرض جاء من زمن ثمانينيات القرن الماضي، لونا وصورة.

غولدن كلوب

وتميزت الفنانة الأيرلندية رونان بملامحها النضرة، في تقديم دور الكاتبة الطموحة، حيث قدمت انفعالات متباينة تبعا للأحداث، ما بين الظهور الحالم على الوسادة الحريرية، وانكماش العينين لحظة الانكسار، وملامح الحسرة وقت الفقد والانكسار، وكذلك انفعالات التحدي تجاه العالم، بتعبيرات وإيماءات، أعطتها سبقا، على بقية الممثلين في الفيلم، وهو ما رشحها من بعده لنيل جائزة غولدن كلوب، لأفضل ممثلة عن فيلم دراما.

كما وتأهل الفيلم لنيل لقب أفضل موسيقى تصويرية لنفس الجائزة.

وجه سعادة

وتألق في الفيلم الممثل لويس جاريل، الذي جاء بدور الناقد الأدبي تحت مسمى ”باهر“ وتميز بحضوره الجذاب، وإطلالة الرجل العصري في وقتها، وعلى الرغم من قِصر زمن دوره، واختفاء حضوره في أوج أحداث الفيلم، إلا أنه جاء أخيرا كوجه للنهاية السعيدة للفتاة، بأن تتزوج من يحبها، في مزامنة مبهجة لطباعة الرواية الحلم للبطلة.

ولم يكن حضور الفنانة إيما واتسون بالحضور الملفت، فدورها كأخت حالمة تهتم بالموضة، وتتزوج من رجل كادح فقير، لا يستطيع أن يحقق لها كل ما تتمناه، على طريقة الزواج الاقتصادي، لكن تحولا حدث في شخصيتها، مع نمو الأحداث، بمعرفة أن الحياة لا تأتي بكل ما تتمناه.

والممثلة واتسون التي شاركت في دور مهم في هاري بوتر مسبقا، لم تكن تمتلك الحيز لإظهار قدراتها في ”نساء صغيرات“.

الفيلم المطروح لمسارح العرض منذ ديسمبر/ كانون الأول 2019، هو دراما من الحلم والمعاناة والطموح والتجربة، وانتقال بين شخصيتين، الأولى متهورة ملاحقة للفراشات في العالم، والثانية أرض خصبة تلتقط الواقع على شكل قصص لتحيله إلى لحظات جميلة بين الكتب