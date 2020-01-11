تراند اليوم : في عيد ميلادها .. تعرف علي عائلة ملك قورة الفنية

تحتفل الفنانة الشابة ملك قورة اليوم، السبت، بعيد ميلادها الـ27، إذ ولدت بالقاهرة في مثل هذا اليوم 11 يناير عام 1993، لأب مصري هو رجل الأعمال محمد قورة، وأم مصرية هي الفنان عبير منير.

وما لا يعرفه الكثيرون عن ملك قورة أن والدتها هي الفنانة عبير منير، التي انفصلت عن زوجها محمد قورة الذي تزوج فيما بعد من الفنانة منى عبد الغني ثم انفصلا، وتزوجت الأم «عبير» من الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.

وكانت ملك قورة أكدت خلال فترة زواج والدها من منى عبد الغني أن علاقتهما كانت على ما يرام، وتحبها وتقدرها كثيرًا.

وصرحت منى عبد الغني، بأنها أخذت قرار الانفصال عن زوجها الثاني “محمد قورة” بنفسها، مضيفة أن هذا القرار جعلها تشعر بالارتياح.