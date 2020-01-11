داليا البحيري توجه رسالة خاصة لعادل إمام

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حرصت الفنانة المصرية داليا البحيري، على توجيه رسالة خاصة للفنان الكبير عادل إمام، وذلك بعد انتهاء تصوير مسلسل “فلانتينو”، ودخول المسلسل مرحلة ما بعد التصوير.

داليا البحيري، نشرت صورة لها برفقة الفنان عادل إمام، عبر صفحتها الشخصي بموقع “إنستجرام”، وعلقت عليها قائلة: “يا خسارة المسلسل خلص حتوحشني قوي وحيوحشني الشغل معاك يا زعيم...ربنا يخليك ليينا”.

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من المقرر أن يعرض “فلانتينو” في رمضان 2020، والمسلسل بطولة عادل إمام، داليا البحيري، ودلال عبد العزيز، وعمرو وهبة، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، وهدى المفتي، وسليمان عيد، وحمدي الميرغني، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.

من ناحية أخرى تستعد الفنانة المصرية داليا البحيري، لتقديم جزء خامس من مسلسل “يوميات زوجة مفروسة”، وذلك بعد ما حققت الأجزاء الأربعة السابقة نجاحا كبيرا، ومن المقرر تصوير العمل خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكانت الأجزاء الأربعة السابقة من المسلسل، قد حققت نجاح بعد عرضهم على القنوات الفضائية، ونال العمل إعجاب الأطفال والكبار، وشارك في بطولته كل من داليا البحيري، وخالد سرحان، وسميرغانم، ورجاء الجداوي، ومروة عبد المنعم، تأليف أماني ضرغام، وإخراج أحمد نور.