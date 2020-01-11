هكذا إحتفل راغب علامة بعيد ميلاد إبنه

متابعة بتجــــــــــرد: وجه السوبر ستار راغب علامة، رسالة من القلب لابنه لؤي بمناسبة يوم ميلاده، وذلك من خلال حسابه الرسمي على تطبيق “انستجرام”.

ونشر النجم اللبناني صورة مع ابنه الاصغر وعلق عليها قائلا: “حبيب روحي وعمري لؤي ..في مثل هذا اليوم في سنة 2001، ولادتك بالنسبة لي ولجيهان كانت الهدية الأغلى والأجمل من رب العالمين حملتك بين أحضاني في لحظة ولادتك وأول حركة منك أنك تمسكت بأصبع يدي ولم تكن تريد أن تتركه وما زلت ممسكًا بيدي حتى الآن”.

واضاف: “الآن أصبحت رجلا أفتخر به الحمدلله على نعمة وجودك في حياتنا والحمدلله على أنك جعلت عائلتنا أروع وأجمل .. والحمدلله أنك جعلتني فخورًا بك جدًا ، فأصبحت إبني وأخي وصديقي الذي أعتز به”.

واختتم رسالته المؤثرة: “أحبك يا حبيبي حتى لا نهاية.. أتمنى من الله سبحانه تعالى أن يعطيك أنت و خالد كل الصحة والسعادة والقناعة وأن يحقق لكما كل الأحلام”.

تجدر الإشارة إلى أن علامة كان قد أصدر جديده الغنائي باللهجة الخليجيّة بعنوان “كان غيرك أشطر” من ألحان طلال، والتي ما زالت تحقّق نجاحاً ملحوظاً على كافّة المنصّات الموسيقيّة الإلكترونيّة، كما غنّاها في الحلقة النهائية من “ذا فويس” وأصدرها مصوّرة على قناته الرسمية على موقع يوتيوب،