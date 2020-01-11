وفاة مدير أعمال محمد منير.. و"الكنج" ينهار باكيا في جنازته!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - دخل الفنان المصري محمد منير في حالة بكاء هستيري أثناء تشييع جثمان محمود أبا اليزيد الشهير بـ"محمود منير"، وهو مدير أعماله وزوج شقيقته من مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر بعد أن وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

وسيطرت على "منير" حالة من الحزن الشديد فور الوصول للمسجد، وطلب أن يتوجه إلى مكان الوضوء، استعدادا لأداء صلاة الجنازة، وحضر الجنازة الإعلامي محمود سعد، ومن المقرر أن يقام العزاء الاثنين المقبل بعد صلاة المغرب فى مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

من جانبه عبر محمد منير، عن حزنه على رحيله، وذلك من خلال منشور عبر حسابه الرسمي في "فيسبوك" قائلا: "إنا لله وإنا اليه راجعون.. افتقدت اليوم زوج شقيقتي ومدير أعمالي محمود أبا يزيد.. الذي كان له تأثير كبير في كل خطواتي الفنية وكان مثالا للتفاني والإخلاص.. رحمك الله رحمة واسعة.. العزاء في مسجد الشرطة بالشيخ زايد يوم الاثنين 13 يناير 2020".

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يذكر أن محمد منير، اعتذر عن إحياء حفل رأس السنة بمنطقة القطامية، بسبب إصابته بوعكة صحية تعرض لها، وكتب على صفحته على تويتر: "جمهوري الغالي والحبيب.. كنت على شوق أن ألتقي بكم لنحتفل كما تعودنا سويا بالعام الجديد في حفل رأس السنة، ولكنها إرادة الله!!.. ونظرا لإصابتي بوعكة صحية فقد تقرر تأجيل الحفل، على وعد بتحديد موعد لحفل جديد في القريب العاجل، فور تماثلي للشفاء، كل عام وأنتم بخير وفي أطيب حال".

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وكان "الكنج" قد ظهر في حفلاته الأخيرة بالقاهرة جالسا على كرسي أثناء فقراته الغنائية، وقد أكد أن السبب هو معاناته من مشكلة في مفصل الحوض وطمأن الجمهور على حالته قبل أن يلغي حفله في رأس السنة بالقاهرة بسبب وعكة صحية غامضة وهو ما أقلق الجمهور مجددا عليه.

محمد منير وشهرته "الكينج" مغن وممثل مصري، يُعرف بموسيقاه التي يخلط فيها الجاز بالسلم الخماسي النوبي، وكلمات أغانيه العميقة، وأسلوب أدائه ومظهره غير الملتزم بتقاليد الطرب والمطربين، وبخاصة شعره النامي المفلفل بفوضى وطريقة إمساكه بالميكروفون ووقوفه وحركاته العصبية الغريبة أثناء الغناء. ومنير أيضا ممثل ودفّاف.

ولد منير في قرية منشيه النوبة بأسوان، وتلقى تعليمه المبكر وقضى فترة الصبا في أسوان قبل أن يهاجر مع أسرته للعاصمة بعد غرق قرى النوبة تحت مياه بحيرة ناصر التي خلفها السد العالي، في أوائل السبعينيات. أحب ممارسة الغناء منذ الصغر وكان يغني لرفاقه في الجيش.