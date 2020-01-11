عابد فهد وستيفاني صليبا.. هل يجتمعان مجددا بهذا المسلسل؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد وقوفها إلى جانب الممثل السوري عابد فهد في مسلسل "دقيقة صمت" العام الماضي، تلعب الفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا هذا العام دور البطولة معه مجددا بمسلسل يحمل اسم "الساحر".

وبحسب مصادر، فإن عابد فهد سيؤدي شخصية رجل لديه كاريزما مختلفة وتقوده الصدفة إلى الدخول في عالم مختلف فيتقن اللعب مع الكبار ويستغل الفرص المتاحة حتى يصبح متحكما بالمجتمع الذي يدور العمل في أحداثه.

وكانت ستيفاني صليبا قد أعلنت في الفترة الأخيرة انسحابها من مسلسل "من الآخر" الذي كان من المفترض أن يجمعها بالممثل السوري معتصم النهار.

ومن الجدير ذكره أن الفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا أطلت العام الماضي بشكل لم يعتده أحد من قبل، وتمتعت بحضور مميز وأداء مقنع بمسلسل "دقيقة صمت" إلى جانب عابد فهد وإخراج المخرج التونسي الراحل شوقي الماجري.

ولاحظ المتابعون تطور صليبا الواضح؛ إذ قدمت أداء مميزا في مسلسل تدور أحداثه في بيئة سورية تماما، ولم يكن رهانا سهلا بالنسبة لها، فاستطاعت بجدارة أن ترسم ملامح شخصيتها "سمارة" بالشكل السّليم.

Advertisements

وأكدت ستيفاني صليبا وقتها أنها لا تستطيع اختصار تجربتها بالوقوف أمام عابد فهد، وقالت في تصريحات صحفية إن عابد فهد مدرسة تعلمت منها الكثير كالرصانة والحضور الآسر أمام الكاميرا، وصرحت أنها من الممثلات المحظوظات لمشاركتها بهذا العمل إلى جانب النجم عابد فهد.

لكن اللافت أن العمل الجديد "الساحر" هو من إنتاج "I see media" للمنتج الأردني إياد الخزوز، وهذا ينفي تعاونها مجددا مع "صباج إخوان" بعد أن انسحبت من عملها الأخير "من الآخر".

يذكر أن الممثلة اللبنانية ستيفاني صليبا أبدت تطورا لافتا وواضحا، يخولها بأن تكون واحدة من بطلات "الساحر".

وعلى صعيد آخر، بدأ عابد فهد موسمه بمسلسل قصير بعنوان "هوس" ضمن سلسلة درامية أطلقتها "غولدن لاين"، ويتألف كل جزء منها من عشر حلقات، وشاركته الفنانة اللبنانية هبة طوجي بطولة العمل في أولى تجاربها الدرامية عبر الشاشة الصغيرة.

وتدور أحداث مسلسل "هوس" من بيت طبيب تجميل يعشق زوجته، لكنها تتعرض لحادث كبير وتدخل في غيبوبة، فتظهر في حياته فتاة مهووسة بعمليات التجميل.