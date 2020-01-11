ميغان ماركل تتعاقد مع "ديزني"..وهذه طبيعة عملها مع الشركة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أن دوقي ساسكس السابقين الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل واللذين قررا الانفصال عن العائلة المالكة، بدآ فعلا في المضي في حياتهما قُدما والعودة للعمل في ما يطمحان العمل فيه، إذ أشارت صحيفة "تايمز" البريطانية، إلى أن ميغان ماركل وقعت عقدا لأداء صوتي مع شركة ديزني.

وفي التفاصيل التي ذكرتها الصحيفة، فإن ميغان بموجب عقد العمل هذا لن تحصل على الأموال كراتب بل ستقدم الشركة تبرعا لمؤسسة خيرية معنية بالأفيال اسمها "Elephants Without Borders" أو "أفيال بلا حدود"، وهي جمعية للحفاظ على البيئة تركز على حماية الأفيال من الصيد الجائر.

ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ ذكرت التقارير أن ميغان انتهت بالفعل من تسجيل الدور، وذلك قبل أن تسافر هي وزوجها الأمير هاري وابنهما آرتشي إلى كندا حيث قضيا موسم الأعياد.

وتأتي هذه الأنباء في الوقت الذي يعتزم فيه الزوجان الاستقلال ماديا وبشكل كامل، عقب الانفصال عن العائلة الملكية البريطانية، وربما جاء هذا الإعلان لتوضيح أي منحى سيسلكان في حياتهما.

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وعلى الرغم من أن ميغان وهاري لم يوضّحا الآلية التي سيجنيان منها استقلالهما المادي، لكن وفقا لخبراء، فإنَّ توقيع عقد مع شركة كبيرة يمكن أن يجلب إليهما أموالا طائلة؛ إذ تحدث رون تروجان، من شركة "5W Public Relations" للعلاقات العامة، عن توقعاته للخيارات المالية التي من الممكن أن يتخذها الزوجان عقب استقلالهما"، قائلا: "قدرتهما على كسب المال من الدعايات محدودة على جميع الأصعدة".

ويضيف تروجان: "يمكن للدوقين السابقين كسب المال عن طريق حضور فعاليات، أو توقيع عقود شراكة مع علامات تجارية؛ إذ يمكنهما كسب مبلغ من 8 إلى 9 أرقام سنويا من صفقات الدعاية هذه".

وتتمتع ميغان بعلاقات واسعة في عالم الأزياء، كما أن هناك الكثير من العلامات التجارية التي قد ترغب في عقد شراكات معها، ومن المتوقع أن تجني ميغان الأرباح، من خلال ربط بعض مبادراتها بمؤسسة "جفينشي"؛ إذ تدور بالفعل مناقشات نشطة مع دار الأزياء الفرنسية، بعضها قد تصل قيمتها لملايين الدولارات.

وتبلغ ثروة الأمير هاري بحسب التقديرات نحو 40 مليون دولار، يعود جزء منها إلى الأموال التي تركتها له والدته، الأميرة ديانا، إلى جانب ما ادخره من راتبه كنقيب في الجيش البريطاني، حيث كان يربح ما بين 50 ألفا و53 ألف دولار في السنة، بينما تقدر ثروة ميغان بحوالي 5 ملايين دولار، وهي قيمة ما حصلت عليه بعد دورها في مسلسل "سوتس" وبعض الأعمال الفنية الأخرى.