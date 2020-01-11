أنجي خوري تتعرض للإختطاف وتتهم قمر بتدبير الحادثة

أنجي خوري تتعرض للإختطاف ولمحاولة إغتصاب، وتتهم قمر بتدبير الحادثة شنت السورية ​أنجي خوري​ هجوماً جديداً على الفنانة اللبنانية قمر التي سبق وان اتهمتها خوري بإختطافها مع طليقها ​الفنان آدم​. وفي جديد خوري فقد نشرت عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو اشارت خلاله إلى أنها تعرضت للإحتجاز في بلدها سوريا من قبل شخص يدعى طريف حفار، وجرت محاولة لإغتصابها وذلك بطلب من ​الفنانة قمر​.

وأشارت خوري إلى أن حفار احتجزها وحاول اغتصابها واعتدى عليها بالضرب لأنها سبق وأن هاجمت قمر، وشددت خوري على أنها وأثناء احتجازها من قبل طريف حفار كان يتواصل مع قمر عبر الهاتف. وأكدت خوري انها ستتقدم بدعوى قضائية ضد حفار في سوريا.

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