شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف حكاية حب رامى إمام لـ"حامل التليفون" الجديد فى سيارته.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل المخرج رامى إمام، تواصله مع الجمهور من خلال مقاطع الفيديو الطريفة التى يبثها عبر حسابه الشخصى على إنستجرام، والتى ركز فى آخر عدة فيديوهات حديثه على "حامل الهاتف" الجديد الذى حصل عليه كهدية، وفى حديث عن حكايته مع "حامل الهاتف" الجديد، نشر رامى إمام مقطع فيديو يصور فيه "حامل الهاتف"، وفى الخلفية كلمات أغنية بحبك أنا، للنجم عمرو دياب.

وقال المخرج رامى إمام، فى حديثه للجمهور، "صباح الفل على حضراتكم يارب كلكم تكونوا بألف خير وصحة وسعادة.. أم مش عايز أقول لحضراتكم بجد الحامل ده بالنسبالى عامل إزاى حامل التليفون ده كأن هدية كده جاتلى من السما أنقذتلى حياتى.. وحاسس إن أنا عايز أخده فى حضنى كده وينام معايا وأحضنه وأبوسه وأطبطب عليه وأنضفه كل يوم بجد دا إعجاز يا جماعة.. يعنى ربنا يخليكى ليا يا ياسمين والله إنتى أنقذتى حياتى بحامل التليفون اللى جيبتهولى ده".

وأضاف "أنا مش مصدق نفسى بصراحة.. حاسس إن أنا زى طفل صغير كده جاتله هدية أحلى هدية فى حياته فقاعد يلعب بيها بقى.. يعنى أصلًا قبل ما أكلم حضراتكوا كنت قاعد بقى بقالى فترة كده واقف فى الشارع عمال إيه بقى اظبطه كده واظبطه كده".



المخرج رامى إمام

وتابع "أنا هحطه هنا وأحاول أحطه جنبى فالناس كلها قالت أكيد دا مجنون يعنى.. دا أكيد بيعمل حاجة مش مظبوطة فى العربية.. الحمد لله ظبطه فى المكان ده.. ودا أحسن مكان بالنسبالى.. صباحكم زى الفل يارب يومكم يبقى أحلى حاجة فى الدنيا.. صباح الفل".

ويشار إلى أن المخرج رامى إمام، كان قد أعلن نهاية شهر ديسمبر الماضى، الانتهاء من تصوير مسلسل "فلانتينو"، بعد شهرين من العمل المتواصل، ليبدأ حاليا مرحلة "المونتاج"، استعدادا لعرضه فى موسم دراما رمضان المقبل، ونشر رامى إمام – آنذاك - صور له خلال مونتاج المسلسل، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، قائلًا: "فى المونتاج بعد أخر فرجة من شهرين".

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وقبل عدة أيام، أعلن أيضًا الفنان الشاب محمد كيلانى انتهاء تصوير مسلسل "فلانتينو" للزعيم عادل إمام الذى ينافس به فى الموسم الرمضانى المقبل، موجها الشكر للمخرج رامى إمام ولكل العاملين بالمسلسل، ونشر مجموعة صور له مع الزعيم وأبطال العمل عبر حسابه بموقع "أنستجرام"، مصحوبا بتعليق: "الحمدلله فركش فلانتينو شكرا استاذ رامى إمام على الفرصة العظيمة شكرا لكل أساتذتى وزملائى".

ويلعب الزعيم خلال أحداث مسلسل "فلانتينو" دور رجل أعمال يمتلك مجموعة من المدارس الدولية ويدعى نور عبد المجيد فالنتينو، كما يواجه طوال حلقات العمل مشاكل وأزمات عديدة تتعرض لها سلسلة المدارس التى يمتلكها، أيضًا لا يتوقف الأمر عند ذلك وإنما يدخل فى قصص عاطفية كثيرة، حيث تتواصل الأحداث فى إطار تشويقى اجتماعى.

مسلسل "فالنتينو" من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى بطولته إلى جانب الزعيم عادل إمام، كلًا من دلال عبد العزيز، وداليا البحيرى، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد وعدد آخر من الفنانين.

كان المخرج رامى إمام كشف عن حقيقة صورة للزعيم عادل إمام انتشرت مؤخرًا عبر منصات التواصل الاجتماعى دون التعرف على أى تفاصيل بشأن كواليسها بعدما ظهر فيها الزعيم وابنه مع جده الراحل، حتى قرر المخرج رامى إمام، الكشف عن ذكريات تلك الصورة بإعادة نشرها مرة أخرى عبر حسابه الرسمى على موقع انستجرام، ثم سرد بعض التفاصيل التى تنشر لأول مرة بخصوصها حين علق عليها بقوله: "الصورة دى اتبعتتلى من حضراتكم كتير جدًا الفترة اللى فاتت.. والحقيقة رجعتنى حوالى 38 سنة لورا.. دى مش مجرد صورة بالنسبة لى.. دى من أحب الصور لى.. مش لأن فيها 3 أجيال بيتصوروا.. لا.. لأن فيها جدى الله يرحمه.. محمد إمام الكبير.. الراجل اللى ما شفتش فى حياتى زى حنيته وطيبته وجدعنته وتلقائيته وبساطته وخفة دمه.. والأخيرة دى بالذات الظاهر طلعت جينات فى العيلة".