أحمد سعد يتحول لـ"عمرو سعد" فى أول فيديو على تيك توك

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الفنانان أحمد وعمرو سعد فيديو جديدا على تطبيق تيك توك، أثار إعجاب متابعى التطبيق وحقق مشاهدات عالية، وتحول أحمد سعد لعمرو سعد فى فيديو فكاهى، ويبدأ سعد الفيديو وهو يقول: "أنا بجد زهقت أحمد سعد اتجوز.. أحمد سعد اتطلق.. أنا بجد زهقت خلاص أنا لازم اتغير"، وفجأة يتحول إلى "عمرو" أخوه، ويردد "عمرو": "إيه القرف اللى جوايا ده".

ويتعاون المطرب أحمد سعد مع الشاعر الغنائى عبد الله حسن، فى أغنية "سينجل" جديدة بعنوان "في ناس"، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال الأيام المقبلة على يوتيوب، وطرح سعد مؤخرًا أغنيته الجديدة "مامى كوسا"، مع الموزع الموسيقى حسن الشافعي، والمطرب كنكة عضو فريق "المدفعجية"، وهي من كلمات إسلام كنكة، ومنة عدلى القيعى، ومن ألحان إسلام كنكة، وأحمد سعد، وخالد عصام الدين، والفيديو كليب من إخراج أحمد القيعى، وتم تصويرها فى قصر المانسترلى.

من ناحية أخرى يتعاون المطرب أحمد سعد مع الموزع الموسيقى عمرو الخضرى لأول مرة، فى أغنية جديدة من كلمات محمد المصري، وألحان وليد سامي، ومن المقرر أن يتم تسجيل الأغنية خلال الفترة المقبلة، ولم يستقر على اسمها حتى الآن، حسبما أكد عمرو الخضري لـ"الخليج 365".