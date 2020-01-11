شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل انسحاب الفنانة صفاء سلطان من المسلسل السورى "سوق النسوان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الفنانة الأردنية السورية صفاء سلطان، انسحابها من مسلسل "سوق النسوان" الذى تم تغيره لاحقا إلى "سوق الحرير"، المقرر عرضه خلال موسم رمضان الدرامى 2020، ويضم كوكبة من نجوم الدراما السورية منهم بسام كوسا، سلوم حداد، أسعد فضة، فادى صبيح، وفاء موصللى، شمس الملا، قمر خلف، لونا بشارة، نزار أبو حجر، ميلاد يوسف وغيرهم من الممثلين، وهو من تأليف حنان المهرجى، إخراج مؤمن الملا، وتدور أحداثه حول الحياة فى مدينة دمشق خلال فترة الخمسينيات من القرن الماضى.





وقالت صفاء، عبر حسابها على انستجرام: "بعيداً عن كل التساؤلات والاستفسارات لأنى وللأسف ما عندى إجابات، أعلن أنى وبعد ارتباطى لمدة شهرين واعتذارى عن عدة مسلسلات وأعمال فنية عربية داخل وخارج سوريا انسحابى من مسلسل (سوق النسوان) او اسم المسلسل الجديد (سوق الحرير)"، مضيفة: "ادعو لى بالتوفيق والنجاح بأعمال أخرى".





وتعرضت صفاء سلطان، إلى وعكة صحية ألمت بها مؤخرا، لكنها أكدت على تجاوز فترة المرض، وقالت عبر حسابها على انستجرام: "شكراً من كل قلبى لكل حدا سأل عن صحتى ولكل يلى وقفوا جنبى من أهلى ورفقاتى، أنا ما حبيت أشغل بالكن، حالياً أنا صحتى ممتازة وعم أستعد للتصوير".

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وأضافت صفاء: "أنا الحمد لله إنسانة مؤمنة بالله، واستفقادات الله رحمة، بدعواتكن صرت أحسن وبمحبتكن بكبر وبتشجيعكن بستمر، بحبكن كتير".





نالت صفاء سلطان، شهرة واسعة وكبيرة بعد فرصة تجسيد شخصية ليلى مراد فى مسلسل بعنوان "أنا قلبى دليلى"، وهو مسلسل غنائى من قصة صالح مرسى وسيناريو وحوار مجدى صابر وإخراج محمد زهير، ورغم أن المسلسل أعطاها شهرة واسعة على مستوى الوطن العربى إلا أنه لم تسلم من الانتقادات على أداء الدور، وذلك ترجيحا من النقاد بأنها تشبه شادية وليست ليلى مراد.