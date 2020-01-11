شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي خطة المركز القومي للسينما في إنتاج الأفلام خلال الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ينتج المركز القومي للسينما برئاسة الدكتورة سعاد شوقي خلال الفترة المقبلة عددا من الأفلام منها الفيلم الروائي الطويل " بعث الصخور " إخراج جمال قاسم والذي بدأ بالفعل تصويره بالإضافة لفيلم آخرتسجيلي بعنوان " 4 ستات ــ سوق الخميس " إخراج طارق الزرقاني .

كما بدأ مونتاج الفيلم التسجيلي " شخوص عالمنا التحتي " إخراج هيثم الشريف كما سيبدأ المخرج علي الغازولي في التحضير لفيلمه التسجيلي " أمي عطيات " .

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يذكر أن المركز القومى للسينما برئاسة الدكتورة سعاد شوقى قدم 55 عرضا بالقاهرة والمحافظات خلال عام 2019، ومن هذه الأفلام التى عرضت "زبرجد، أونى، الثلاجة، رحالة، هدية من الماضي، أخضر يابس، ميكروباص، المساء فى روسيا، حكاية العمر كله، مارشدير، عمر خريستو، سيفان، أمير البهجة، صابرة، إرادة روح" كما عرضت أفلام بنادي الفيلم التسجيلي بأتيلية الإسكندرية الذى تم افتتاحه فى أغسطس، ونادي سينما المرأة الذى تم افتتاحه خلال شهر ديسمبر،هذا بالإضافة إلي عدد (61) ندوة بالقاهرة والمحافظات إضافة إلى (3) احتفاليات خاصة للمخرج الراحل حسام علي والأديب العالمي نجيب محفوظ والموسيقار الراحل فريد الأطرش.

كما شاركت إدارة المهرجانات بالمركز بمجموعة من الأفلام فى (38) مهرجان دولى داخل وخارج مصر وأسابيع ثقافية وعروض ثقافية بالداخل، منها فيلم "المهاجر، ورقة شجر، أطفال العصافير، أخضر يابس، أسماء، بتوقيت القاهرة، تراث الأنسانية، يانيل، عائدون"، كما قدم المركز من خلال نشاط إدارة الثقافة السينمائية (90) عرض لأفلام متنوعة، (61) ندوة، من هذه الأفلام "رجال خلف المقاتلين، بتوقيت القاهرة، وهم كوتار، الصامتون يتكلمون، وأقامت الإدارة العامة للإنتاج بالمركز عدد من الورش الفنية (فن تشكيلي وعرائس) وورش خاصة بنادى سينما الأطفال وذوى القدرات الخاصة، وتصوير (3) أفلام "تستطيع الخروج اليوم، القليوبى، السيد بنفسجى"، وعمل مونتاج لفيلم " جودي" .