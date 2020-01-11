بحجم مطعم.. كيم كارداشيان تصدم الجمهور بسبب ضخامة مطبخها.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

منحت نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان معجبيها جولة عبر منزلها، وتحديدًا في مطبخها، حيث اتضح أن حجم الثلاجة كبيرة بما يكفي لإطعام عائلة من عدد أفراد ضخم.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، شاركت النجمة البالغة من العمر 39 عاما، متابعيها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، عبر نشرها صورة للثلاجة وبها عدد قليل من علب الحليب والمياه المعبأة في زجاجات، مما دفع المتابعين إلى السخرية منه، بحجة أن الثلاجة تصلح لأسرة فقيرة.

أرفقت كيم يوم الأربعاء، مقطع فيديو آخر على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، جاء فيه “لقد رأيت مجموعة من التعليقات من أشخاص يتساءلون كيف أطعم أطفالي الأربعة وبما أنكم تتوقون يا رفاق لمعرفة ذلك، إليكم نظرة خاطفة داخل الثلاجة الرئيسية المليئة بالكثير من الفواكه والخضروات! “.

بدأت والدة الأربعة - التي تلقت مؤخرًا انتقادات بسبب مشاركاتها في جهود الإغاثة من الحرائق الهائلة في أستراليا - مقطعها بإظهار المؤن الغذائية الكثيرة المفتوحة بداخل الثلاجة الضخمة ذات اللون البيج وحاويات زجاجية شفافة.

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وتقول وهي تُمسك بالكاميرا قبل أن تتباهى بمجموعة من علب الزبادي المجمدة، “لذلك ستدخل إلى مخزني. لقد تخلصت من كل ما عندي من البلاستيك لذلك كل شيء يشبه الجرار الزجاجية”.

تستمر مؤسِسة العلامة التجارية SKIMS، موضحة أن لديها ثلاجة خاصة “للعصائر الطازجة” و”المياه العذبة” وأن أطفالها الأربعة لديهم “أنواع مختلف من الحليب”. ومع ذلك، شعر متابعو النجمة بالدهشة، فبينما كانت كارداشيان تسير عبر مطبخ بسيط، أظهرت أيضًا للجماهير أنها تمتلك مطبخًا ضخمًا في قسم آخر من منزلها.

وأوضحت وهي تتباهى بالفواكه الطازجة والخضروات والتوابل ووجبات نباتات مختومة في عبوات زجاجية “يا شباب، لدي ثلاجة كبيرة، حيث نحتفظ بجميع منتجاتنا الطازجة والعضوية”.

وأضاف نجم الواقع: “لقد بدا الأمر وكأنه ثلاجة فارغة التقطتها أمام الصورة، ولا بد لي من الاعتراف بها”. “ولكن هذه هي الثلاجة الرئيسية لدينا، أيها الرجال. لدي أيضا مخزن آخر. لأن هذا هو المطبخ الذي نطبخ فيه.