كاجول تكشف عن معاناتها من الإجهاض مرتين

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

قالت الممثلة الهندية كاجول إنها عانت من اجهاضين قبل أن يولد طفليها نيسا ويوغ، وكشفت الفنانة المتزوجة من نجم الحركة أجاي ديفجان، عن تفاصيل الأحداث التي وقعت.

تحدثت كاجول أيضًا بشكل مكثف عن الوقوع في الحب مع زوجها أجاي ديفجان، التي التقت بها في أثناء تصوير مشاهد فيلم “هولتشول” منذ 25 عامًا.

قالت كاجول: “كنت أخرج مع أجاي ديفجان في تلك المرحلة، بشكل غير رسمي دون خطوبة، وفي مرحلة ما، كان من المفهوم أننا سنكون معًا”، وكشفت كاجول أيضًا أن والدها كان معارضًا للزواج.

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تقول “عندما قررنا الزواج، رفض والدي، لم يتحدث معي لمدة أربعة أيام. لقد أراد مني أن أركز على مسيرتي المهنية، لكنني كنت حازمة في النهاية تزوجنا”.

وكشفت الممثلة البالغة من العمر 45 عامًا أنهما خدعا وسائل الإعلام في يوم زفافهما، من خلال منحهما عنوانًا خاطئًا لحفل الزواج في محاولة للحفاظ على خصوصية الاحتفال.

وأوضحت كاجول أنهما فقدا طفلهما الأول، وتعرضت للأجهاض مرتين بعد وقت قصير من تصوير فيلم كاران جوهر، “كابهي خوشي كابهي غوم” “تعرضت لإجهاض آخر بعد ذلك وكنا ممزقين. كان الأمر صعبًا. ولكن في النهاية تم حل كل شيء - كان لدينا طفلان عظيمان، نايسا ويوغ، وعائلتنا كاملة”.