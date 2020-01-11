مريم حسين تكشف عن مرضها: لا أستطيع التنفس.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة العراقية مريم حسين عن مرضها من خلال مقطع فيديو نشرته، على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

الفنانة العراقية ظهرت في مقطع الفيديو وهي تتحدث وتتنفس بصعوبة، مؤكدة أنها تعاني من ضيق التنفس، ولم تتمكن من التصوير في الجدول الزمني المحدد لعملها الجديد.

مريم قالت إنها تجد صعوبة في التنفس لأنها تعاني من الحساسية، وتستخدم البخاخ كعلاج ولكن وجودها في مكان بالقرب من البحر أثر على صحتها بشكل كبي.

الفنانة العراقية كشفت أنها ستنتقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، لافتة إلى أن الأطباء في ذلك المكان لا يوصفون الأدوية بل يطلبون منها الراحة وشرب الماء فقط.

وكانت الفنانة العراقية مريم حسين قد فاجأت جمهورها مؤخرا بنشرها مقطع فيديو استعرضت خلاله فخامة قصرها من الداخل.

Advertisements

مقطع الفيديو الذي نشرته مريم، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، كشف عن الفخامة الشديدة التي يتمتع بها قصرها، واحتوائه على الكثير من التحف والثريات الثمينة، بالغضافة حديقة كبيرة وحمام سباحة واسع.

الفنانة العراقية أرفقت مقطع الفيديو، بتعليق قالت فيه: “الحمد لله”، وقد انقسم جمهورها حول الفيديو فمنهم من عبروا عن إعجابهم الشديد بفخامة قصرها، ومنهم من انتقدها واتهمها بتعمد استعراض ثرائها وترفها.

يذكر أن الفنانة العراقية مريم حسين كانت قد أثارت جدلا واسعا بين جمهورها، وذلك بعد أن وجهت تهنئة لطليقها ووالد ابنتها “الأميرة”، عارض الأزياء السعودي فيصل الفيصل بمناسبة عيد ميلاده.

الفنانة العراقية هنأت طليقها بعيد ميلاده، من خلال تطبيق “سناب شات”، حيث كتبت: “عيد ميلاد سعيد أبو الأميرة 12-12”، وقد أثارت هذه التغريدة الجدل بين جمهورها، حيث تسائلوا عن إمكانية عودتهما لبعضهما.