الطب الشرعي: 18 رصاصة في جسد قتيل فيلا نانسي عجرم ومفاجأة أخرى

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أصدر الطب الشرعي تقريره حول عدد الرصاصات التي وجدت في جسد قتيل فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، على يد زوجها الطبيب فادي الهاشم.

وكشف الطب الشرعي، أن عدد الطلقات التي وجدت في جسد محمد حسن الموسى، صاحب الـ 33 عامًا، هي 18 طلقة.

كما كشف عن أماكن الطلقات المتفرقة في جسده وهي: طلقة واحدة في الساعد الأيمن، طلقتان في الكتف الأيسر، طلقة تحت الإبط الأيسر، 3 طلقات في الصدر، طلقتان في البطن، 7 طلقات في الجهة الخلفية من الجسم وعلى المؤخرة، وطلقة في الفخد الأيسر.

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وأكدت التقارير أن هناك اشتباه فى وجود شخص آخر ساهم فى قتل الشاب السوري فى منزل نانسي، حيث إن هناك شخص كان يضرب النار من الأمام وآخر من الخلف.

التيابة كانت استدعت الطبيب فادي الهاشم، زوج نانسي للتحقيق معه مرة أخرى بعد مستجدات القضية بالإضافة إلى عرض الفنانة نانسي عجرم، على الطب الشرعي، وذلك حتى يتم الكشف عن سبب إصابتها.

وكان الطبيب فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم، أحيل إلى التحقيقات صباح الأحد في اتهامه بقتل شاب يبلغ من العمر 33 عامًا، ويدعى محمد حسن الموسى، في منزله بلبنان، بعد تبادل لإطلاق النار، بدعوى أن القتيل اقتحم المنزل بغرض السرقة.

وقالت وسائل إعلام لبنانية إن القتيل، اقتحم فيلا المطربة نانسي عجرم بغرض السرقة، في حين تنفي أسرة القتيل الأمر كله متهمة زوج الفنان بأنه قتله بعدما ذهب للمطالبة بحقوقه، إذ أنه كان يعمل لديهما.