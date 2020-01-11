أحمد فهمي يكشف: عمليتي الجراحية في المريء فشلت وسأعيدها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان المصري أحمد فهمي أنه سيضطر لإعادة العملية الجراحية التي أجراها في المريء الشهر الماضي، داخل أحد المستشفيات في القاهرة.

الفنان المصري قال، في تصريحات صحفية، إن العملية الأولى لم تنجح إلا بنسبة 50 في المئة فقط، لافتا إلى أن النسبة الطبيعية لنجاح العملية تتراوح بين 90 و100 في المئة، ولكنها لم تُحقق سوى 50% من حرق الخلايا التي تُفرز عُصارة مضرة.

فهمي أوضح أن طبيعة جسمه وراء عدم نجاح العملية بالمعدل الطبيعي المُشار إليه، لافتا إلى أنه اتفق مع فريقه الطبي المعالج على إجراء العملية بعد شهر رمضان المقبل، لأنه لا يجوز إجراؤها إلا بعد ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ الجراحة الأولى.

وكان الفنان المصري أحمد فهمي قد خضع الشهر الماضي لعملية جراحية في المريء، وقال إنه عانى على مدى عامين، بعد مسلسل “ريح المدام”، من تشخيص خطأ لحالته بأنها ارتجاع في المريء، لكن طبيبين مصريين اكتشفا هذا الخطأ.

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وأضاف أن الطبيب اكتشف أن هناك عيبًا خلقيًا في المريء ولابد من الكي، مما جعله يجري جراحة دقيقة به، مشيراً إلى أنه يتلقى العلاج بعد إجراء الجراحة.

وكان أحمد فهمي قد احتفل مؤخرا بعيد ميلاد زوجته الفنانة هنا الزاهد في حفل حضره شقيقه االفنان كريم فهمي وزوجته.

الحفل شهد حضور الفنان مصطفى خاطر وزوجته، بالإضافة إلى عدد من أصدقاء فهمي وهنا من خارج الوسط الفني.

وكان أحمد فهمي وهنا الزاهد قد احتفلا بزفافهما أول سبتمبر الماضي، في حفل كبير بأحد الفنادق الكبرى ‏بالقاهرة بحضور عدد كبير من النجوم.