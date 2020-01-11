أول صورة لغادة رجب من شهر العسل

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نشرت إحدى صفحات محبي الشاعر المصري عبدالله حسن، أول صورة له برفقة زوجته الفنانة غادة رجب من شهر العسل.

الصورة ظهرت فيها غادة رجب بدون أي مساحيق تجميل خلال تواجدهما على متن الطائرة وكانت تحتضن زوجها برومانسية، وحصدت الصورة على العديد من التعليقات التي تمنت لهما السعادة.

الفنانة غادة رجب، احتفلت منذ أيام في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة بحضور نجمات الفن مثل رجاء الجداوي وميرفت أمين وإلهام شاهين ودلال عبد العزيز، ونشرت الإعلامية بوسي شلبي، صور من الزفاف عبر صفحتها الشخصية بموقع إنستجرام.

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غادة رجب تعرفت على الشاعر عبدالله حسن أثناء مشاركتها في برنامج «مفيش مشكلة خالص» الذي قدمه الفنان محمد صبحي، وكان زواجها بمثابة مفاجأة كبيرة لجمهورها خاصة أنها لم تعلن عن خطوبتها.

وكانت الفنانة نادية مصطفى هنأت غادة على زفافها منذ ساعات، وكتبت: «البوست ده عايزاه يهز الفيس بوك بالتعليقات والمباركات لانه خبر أسعدني بشكل مش هعرف أوصفه وهيفرحكوا كلكوا وعايزه أحلى زغرودة لأحلى عروسه فى الدنيا.. انهارده فرح حبيبتي وحبيبتكم الجميلة المطربة والفنانة غادة رجب».

الفنانة المصرية غادة رجب من مواليد 1985، حققت النجاح في بداياتها من خلال عدد من الأغنيات ومنها «لماذا، بحن، ابعد عني يا ابن الناس»، ورغم النجاح الذي حققته إلا أنها لم تستطع المنافسة بعد ذلك وسط كثرة المطربين، وابتعدت عن الساحة، ولا تطرح إلا أغنيات قليلة.