المنتج الشهير محمد حفظي يكشف سبب إضرابه عن الزواج

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف المنتج المصري محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، سر عدم زواجه إلى الآن.

محمد حفظي، قال خلال لقائه في برنامج “أسرار النجوم”، مع الإعلامية إنجي علي، والمذاع عبر “نجوم إف إم”: “أي اثنين غُرب يعيشوا مع بعض أمر ليس سهلا والحب مهم طبعًا ولكن إن لم يكن فيه قدرة على التفاهم والتنازل فإن الحياة لن تكون كما نريدها ومقابل هذا نكسب أمور أخرى بأننا لا نعيش حياتنا لوحدنا ولكن فيه أسرة”.

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وأضاف: “إيقاع الحياة اختلف وأنا شخص أمنح وقت كبير لعملي وليس سهلًا أي حد يتحملني فهذا سيشعر الطرف الأخر بالضيق”.

كما كشف عن الأزمات التي تواجه صناع السينما مثل رسوم التصوير داخل العديد من الأماكن داخل مصر، قائلًا: “هذا الموضوع أزمة كبيرة جدا ومش شايف حلول حقيقية تقدم، وممكن ننظر للآخرين ماذا فعلوا ونقلدهم ولكن نجد أسباب مثل وجود دواع أمنية وهي أمور غير مقنعة بالنسبة لي ولها حلول”.

وأضاف: “مصر التصوير فيها مكلف جدًا وأنا شخص صورت داخل وخارج مصر والتصوير في مصر غالي جدًا و لا يتناسب مع اقتصاديات مستوى المعيشة الخاص بالبلد، هل يعقل أنا كمنتج أصور في رومانيا فيلم مصري يتكلم عن مصر وعن المصريين هذه المشكلة كبيرة جدا، بالرغم من أنا ضد الاحتكار لكن ظهور شركة واحدة قللت الأجور كثيرا وعملت كنترول على الكثير من أمور الصناعة”.