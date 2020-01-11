زوجة أحمد زاهر لأصالة: بكيت من قوة شموخك

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

علقت هدى زاهر، زوجة الفنان المصري أحمد زهر، على أغنية “شامخ”، التي أطلقتها الفنانة السورية أصالة قبل قليل عبر صفحتها الشخصية بموقع “يوتيوب”.

هدى زاهر، قالت في تعليقها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”: “رغم الآلام والأوجاع اللي بيعيشها الفنان في حياته إلا إن ربنا سبحانه وتعالي أعطى الفنان نعمى تحويل الحزن لطاقى عمل يسعد بيها الآخرين”.

وأضافت: “تصوروا قد ايه صعبة إن أصالة تكون موجوعة أوي كده ومع ذلك بتسعدكم بفنها ... أنا بكيت من قوة شموخك انتي يا أصالة رغم حزن قلبك واستهلاك مشاعرك الرقيقة.... هقولهالك بلغة الشوام ..لهيك انتي عظيمة.. شام حبيبتي انتي ونعمه الابنة والصديقة والأم الحنون”.

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الأغنية من تأليف الأمير بدر بن محمد وألحان عبد العزيز الميانا وإخراج نهال نبيل، وتأتي الأغنية بعد يومين من إعلان أصالة انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان، بعد زواج دام لمدة 14 عامًا.

أصالة ، كانت قد أعلنت انفصالها عن المخرج طارق العريان ببيان عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، وعلقت عليها قائلة: “بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالي نهائيًّا عنّ والد أبنائي (آدم وعلي )، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل، حرصًا على مشاعري الّتي هلكت ومشاعر أولادي، وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي، ولنّ يُثنيني همّ على إتمام عملي بالشّكل المُشرّف ولطالما قلوبكم الطيّبة معي ودعمكم الّذي أحتاجه جدًّا”.

وأضافت: “سأبقى دائمًا أصالة المُخلصة لعائلتها الكبيرة والصغيرة، ولعملي كلّ جهدي بأنّ يوازي طموحكم بي، هذا قدر من ربّ العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه وقدره”.