مادلين طبر تعترف: أجريت عمليات تجميل.. وكان نفسي أكون راقصة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة اللبنانية مادلين طبر، العديد من أسرارها الشخصية وسر حفاظها على جمالها إلى الآن والمهنة التي كانت تتمنى العمل بها.

مادلين طبر، قالت خلال لقائها في برنامج “حديث المساء”، مع الإعلامية ياسمين عز، والمذاع عبر فضائية “mbc مصر”، إنها من أكثر النجمات اللاتي يهتممن بنضارة بشرتهن وتحرص على متابعتها دوريًا.

وأضافت: “بدأت عمليات التجميل والاهتمام بجمالي منذ أن كنت في سن الخامسة والثلاثين، ولا أترك التجاعيد في وجهي، حتى لو واحدة وأزور الطبيب المختص كل 3 شهور”.

وتابعت: “بضحك كثيرًا عندما أجد بعض الفنانات تقول إنها تأكل تفاح وتشرب مياة كثيرة لنضارة بشرتها”.

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وأكدت أنها مع عمليات التجميل والتي أصبحت منتشرة بشكل كبير بين النجوم والنجمات لأنها ليست عيبًا، إذا كان لدى الإنسان القدرة ومن لا يمتلك فهناك وصفات كثيرة للحفاظ على الجمال.

وكشفت خلال الحلقة عن وصفة جدتها للجمال وهي عبارة عن جلسرين وليمون، مشيرة إلى أن جدتها قبل رحيلها بنصف ساعة طلبت “مرايا”، لتضبط بها حاجبيها لذا يشبهونها بها دائمًا.

الفنانة اللبنانية قالت خلال الحلقة إنها كانت تحلم في بداية حياتها الفنية بأن تكون راقصة وكان ذلك في أواخر السبعينات، وأن عمها فيليب، كان يعمل عازفًا للكمان في فرقة الرحباني وفيروز، وأنها كانت ترقص أمامه منذ طفولتها لانها تحب الرقص.

وأضافت: “قلت لعمي نفسي أدخل فرقة كاراكالا لرقص الفلكلور، ولكنه قال لي لا أنا شايفك في مسابقات ملكات الجمال وبدأ يعدني لذلك”.