خالد الصاوي يكشف إصابته بهذا المرض

متابعة بتجـــــــــــرد: كشف الفنان خالد الصاوي في تصريحات صحافية عن إصابته بمرض جعله يلزم المنزل ولا يغادره، موضحاً معاناته من التهابات شديدة في أحباله الصوتية.
وقال إن طبيبه المعالج طالبه بعدم الحديث لمدة أسبوع، لحين تلاشي تلك الالتهابات التي تؤرقه بشدة.
وكان خالد الصاوي قد أعلن منذ فتر عن تعافيه من فيروس الكبد (C)، والذي كان أصيب به منذ عدة سنوات وتحديداً بعد انتهائه من تصوير فيلم “عمارة يعقوبيان.
ويعرض حالياً بدور العرض المصرية ودول الوطن العربي آخر أعمال خالد الصاوي وهو فيلم “الفلوس”، والذي يشارك في بطولته مع تامر حسني، زينة، عائشة بن أحمد.
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