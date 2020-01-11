بعد تخليه عن المهام الملكية هدية مجانية مدى الحياة للأمير هاري وزوجته.. اليكم التفاصيل

متابعة بتجــــــــــرد: في خطوة غريبة اثارت جدلا كبيرا، قدمت سلسلة “تيم هورتنز” العالمية، على الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل تقديمها قهوة مجانية لهما مدى الحياة، إذا انتقلا للعيش في كندا.

وكتبت صفحة السلسلة على “تويتر”، سرعان ما انتشرت بشكل جنوني كتب فيها “لا نسعى إلى إيجاد وسيلة للضغط عليكما ميغان وهاري، لكن إذا قررتما الانتقال إلى كندا، فستحصلان على القهوة بشكل مجاني لمدى الحياة، فكرا في الأمر”.

وكانت صحيفة “دايلي ميل” البريطانية اكدت ان ماركل عادت الجمعة، إلى كندا، وهي لم تكن تنوي البقاء في بريطانيا لفترة طويلة، إذ تركت طفلها آرتشي في كندا مع مربية وقد تبقى هناك في المستقبل المنظور.

وجاء هذا الحديث بعد قرار الزوجين الصادم بالانسحاب من المهمات الملكية، حيث عقدت المملكة محادثات عاجلة مع أسرتها لحل الأزمة.

وكان دوق ودوقة ساسكس امضا عطلة طويلة في كندا مع ابنهما آرتشي قبل العودة إلى بريطانيا وإعلان خبر اعتزالهما المهمات الملكية هذا الأسبوع.