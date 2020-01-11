بلقيس.. شخصية كرتونية في أحدث أعمالها الفنية – شاهدوا الفيديو

متابعة بتجـــــــــــرد: طرحت النجمة بلقيس فتحي أغنية جديدة تحمل اسم “يا قلبي توب” عبر المتاجر الموسيقية الكبرى.

الأغنية باللهجة العراقية وهي من كلمات رامي الهادي، ألحان علي سالم وتوزيع تراث نمير، وخصّتها بلقيس بليريكس فيديو مميّز تصمّ تصميمه على طريقة الرسوم المتحركة، حيث ظهرت فيه بشخصية كرتونية.

وحققت أغنية “يا قلبي توب” انتشاراً واسعاً فور إصدارها حيث أعرب محبو بلقيس عن إعجابهم بأدائها من خلال التعليقات التي انهالت عليها عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

كلمات الأغنية:

يا قلبي توب من العشك … مو تعبوك هواية

جم مرة كتلك لا تحب … تمشي عكس وياية

بيدك تجيب همومك

وبحزن يخلص يومك

تبقى انت حاير دومك

مو كافي

مو كتلك يتعبونك

صدكني ميفيدونك

تسهر ترى يخلونك

مو كافي

يا قلبي توب من العشك … مو تعبوك هواية

جم مرة كتلك لا تحب … تمشي عكس وياية

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مليت انصحك ما نفع

جم مرة كتلك كافي

تذكر حياتك من جنت

وحدك وبالك صافي

ليش انت ناوي تذلني

عنادك قرن رجعني

بس مرة لو تسمعني

وتنساهم

لشوكت تبقى تضحي

يالما يهمك جرحي

بيدك تغير كلشي

وتنساهم

يا قلبي توب من العشك … مو تعبوك هواية

جم مرة كتلك لا تحب … تمشي عكس وياية

لمشاهدة فيديو أغنية “يا قلبي توب”: