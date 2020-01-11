ميغان ماركل توقّع عقداً فنياً مع “ديزني”

متابعة بتجــــــــــرد: بعد إعلان الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل التخلي عن دوريهما الملكي والتنحي الملكي، يبدو أن الأخيرة تمهّد للعودة إلى حياتها الفنية بعدما اعتزلت التمثيل والفن على خلفية زواجها من الأمير هاري.

وفي التفاصيل أن ماركل وقعت عقداً مع شركة “ديزني” العالمية للقيام بأداء صوتي مقابل التبرع لجمعية خيرية خاصة برعاية الفيلة. وكانت سجّلت التعليق الصوتي قبل أن تغادر مع زوجها لقضاء عطلة إلى كندا للاحتفال بعيد الميلاد، وفق ما نشرته صحيفة “دايلي ميل” البريطانية.

وجاء العقد مقابل التبرع لجمعية Elephants Without Borders المختصة بالحفاظ على الحياة البرية وتساعد على حماية الحيوانات من الصيد الجائر، وفقا لصحيفة “تايمز”.

وكان الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل أعلنا التنازل عن أدوارهما في العائلة الملكية البريطانية وتحقيق الاستقلال المالي. فهل تعود الممثلة المعتزلة إلى الأضواء الفنية بعد توقيعها هذا العقد؟