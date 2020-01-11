أصالة نصري تستنسخ ماديسون بير والجمهور يتّهمها بالسرقة

متابعة بتجــــــــــرد: أكثر من مليون و700 ألف مستخدم شاهدوا فيديو كليب أغنية الفنانة السورية أصالة نصري الجديدة بعنوان “شامخ”، من إخراج نيهال نبيل. ويبدو أن الإنتشار الواسع لفيديو كليب أصالة الجديد ساهم بالكشف عن إستنساخ فكرته وزوايا التصوير من فيديو كليب لأغنية أجنبية بعنوان Dear Society للفنانة العالمية ماديسون بير. وتداول ناشطون عبر منصّات التواصل الإجتماعي صوراً من العملين، واتهم البعض أصالة نصري بالسرقة، في حين أشار آخرون إلى إمكانية عدم معرفة الفنانة السورية بمصدر الفيديو كليب. Advertisements ننشر لكم فيديو كليب أصالة نصري وفيديو كليب ماديسون بير، وشاركونا آراءكم: هل العمل العربي مُستنسخ عن الأغنية العالمية؟

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