محمد منير ينهار في جنازة مدير أعماله

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دخل المطرب المصري محمد منير في نوبة بكاء خلال تشييع جنازة ابن عمه محمود منير، الذي كان يتولى إدارة أعماله، وذلك عقب صلاة ظهر السبت، من مسجد الحصري في محافظة الجيزة بمصر.

وكان منير وصل إلى المستشفى في الـ6 صباحاً؛ للوقوف على غسل جثمان الراحل وترتيب مراسم الجنازة.





وكان ضمن المشاركين في تشييع الجنازة الإعلامي محمود سعد ومهندس الصوت عاصم السيد والمنظم أحمد شوقي وعدد كبير من أصدقاء وأسرة الراحل ومحبيه.





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وتوفي، صباح السبت، "محمود أبا يزيد" الشهير بمحمود منير، زوج شقيقة المطرب المصري.





وعمل الراحل برفقة "الكينج" سنوات طويلة، إذ لازمه طوال مشواره الغنائي منذ طرح ألبومه الأول "علموني عنيكي" عام 1977.



