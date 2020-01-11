شريهان تفاجئ متابعيها من أجواء كوكو شانيل

فاجأت النجمة المصرية شريهان الجمهور بنشرها صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع إنستغرام، حيث أحبت أن تشارك محبيها بحكمة من كواليس مسرحيتها الجديدة “كوكو شانيل” التي تم الانتهاء من تصويرها بالكامل بحسب ما أعلنت.

وظهرت شريهان في الصورة وهي تجلس على كرسي، وعلقت قائلة: “لا تضيع وقتك في ضرب الحائط على أمل تحويله إلى باب #كوكو_شانيل”.

وكانت شركة العدل غروب عن تعاقدت مع النجمة الاستعراضية شريهان بعد غياب اكثر من 14 عاماً عن الشاشة لتصوير 13 مسرحية، لكن لن يتمّ تنفيذ أكثر من ثلاث مسرحيات بسبب ضخامة العمل الذي يأخذ وقتاً وجهداً بالاضافة الى التكاليف المادية. وتدور قصص المسرحيات حول نساء مؤثرات في التاريح القديم والحديث وهي: كوكو شانيل، مارلين مونرو وشجرة الدرّ.