تحديد موعد عرض مسلسل "العميد".. وهذه أبرز تفاصيل العمل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ينتظر جمهور الفنان السوري تيم حسن، مسلسله الجديد "العميد" والذي يجمعه بمواطنته الفنانة كاريس بشار، بفارغ الصبر، بعدما تم الترويج له في أكثر من إعلان تشويقي بثته الشركة المنتجة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي هذا الصدد أعلنت منصة "شاهد" التابعة لقناة "أم بي سي" عن موعد عرض المسلسل والذي سيكون يوم الـ 16 من كانون الثاني الحالي والموافق ليوم الخميس القادم.

وعن قصة العمل والذي من المتوقع أن يحمل الطابع البوليسي ويجمع بين الغموض والتشويق، أشار كاتب ومخرج المسلسل باسم السيلكا، في حديثٍ صحفي، إلى أن طبيعة العمل تختلف عن مسلسلات رمضان من حيث الشكل والمضمون والنوع؛ إذ إن مدة الحلقة مختلفة كما عدد الحلقات مختلف وهو 12 حلقة، كما سيجري عرضه بدايةً عبر الإنترنت لينتقل بعدها إلى الشاشات.

ولفت السيلكا، إلى أنَّ طبيعة العمل جعلت منه تحديا كبيرا بالنسبة له؛ إذ إن العالم العربي متعود على أن تكون المسلسلات 30 حلقة؛ ما يعني أنَّ هذا النوع يحتاج للكثير من التغييرات على مستوى السيناريو والطرح.

كما كشف السيلكا أنَّ الموسيقار إياد الريماوي هو من عمل على الموسيقى الخاصة بالمسلسل، وأنَّ الجمهور على موعد مع مفاجأة بخصوص العمل والموسيقى التي سيسمعها للمرة الأولى من إياد؛ إذ إنها لا تشبه أسلوب إياد المعتاد في الموسيقى التي يعتمدها للأعمال الدرامية.

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وبحسب مصادر أخرى فإن كاريس بشار شريكة تيم حسن، ستؤدي شخصية "سلمى" وهي كاتبة روائية تتعرف إلى بطل العمل ومن هنا تنشأ الأحداث الأساسية لحكاية المسلسل التي تدور في قسم منها حول جريمة قتل وما يرافقها من حالات إنسانية واجتماعية وتشويق تتطرق إلى قصة اللجوء السوري في لبنان، كما سيؤدي تيم دور عميد في الجامعة وهو شاب سوري درس في الخارج وعاد ليتسلم مهامه كعميد في جامعة لبنانية.

يُذكر أنَّ النجمين تيم حسن وكاريس بشار، لم يلتقيا من قبل في مشهد درامي واحد، وهذا ما يجعل المسلسل أمام تحدٍ كبير، بالإضافة إلى أنه قد تصدر البطولة ممثلان سوريان معا، على الرغم من أنَّ المسلسل يأتي تحت بند الدرما العربية المشتركة، وهو ما يوجب أن يكون بطلا العمل من جنسيتين مختلفتين.

كما أنَّ المسلسل يعرض لحيثيات أزمة اللجوء السوري في لبنان، ويحاول الغوص لعرض خطوط من حياة اللاجئين، ويعمل على إخراجه مخرجٌ يخوض تجربته الاولى في هذا المجال، وكل ذلك يجعل المسلسل تحت سؤالٍ مفاده هل يكون هذا العمل بحجم التوقعات؟