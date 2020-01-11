عبدالكريم عبدالقادر يجتاز عملية القلب بنجاح.. إليكِ التفاصيل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أجرى الفنان الكويتي القدير عبدالكريم عبدالقادر عملية جراحية أجريت له في لندن صباح اليوم، حيث استمرت العملية لأكثر من 4 ساعات تكللت بالنجاح.

وظهر الطاقم الطبي في أحد مقاطع الفيديو التي صورها نجله خالد وهو يطمئن أسرته على وضعه الصحي بعد انتهاء العملية ولم تتضح الرؤيا ما إذا كانت العملية عبارة عن قلب مفتوح أو تركيب دعّامات للقلب.

وقال خالد عبد الكريم قبل عدة أيام في تصريح خاص لـ"فوشيا" إن والده ما يزال يقوم بالفحوصات اللازمة في لندن واتضح أن لديه اثنين من شرايين القلب مقفلة وعليه تم إجراء العديد من التحاليل والفحوصات وسيقوم بإجراء العملية الجراحية قريبا.

وبحسب خالد، لم يتم تحديد نوع العملية هل هي قلب مفتوح أو دعّامات، وتمنى أن تكون العملية عبارة عن تركيب دعامات فهي أفضل من القلب المفتوح، سائلاً الله سبحانه وتعالى في الوقت ذاته أن يمن على والده بالشفاء العاجل.

وكان عبدالكريم عبدالقادر قد خضع لعملية قسطرة وأجرى مجموعة فحوصات طبية قبل السفر إلى لندن في مستشفى مبارك إثر الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخرا وقد تماثل حينها للشفاء وخرج من المستشفى.

Advertisements

وتوالت التبريكات والتهاني على أسرة "الصوت الجريح" من عدد من الوسط الفني والاعلامي وحتى من شخصيات اجتماعية رفيعة المستوى، بعد ان اجتاز العملية الجراحية التي وصفت من قبل بعض المقربين بأنها "مقلقه" نظرًا لكبر سن الفنان عبدالكريم.

يذكر أن صاحب الأغنية الشهيرة "الصوت الجريح" كان طرح مؤخرًا ميني ألبوم بعنوان "بالحيل أحبك" وتضمن 6 أغنيات هي " بالحيل أحبك" من كلمات الشاعر خالد البذال وألحان سليمان الملا، و"احترق لك ليه" من كلمات البذال وألحان الملا أيضا، و"وين الوعد" من كلمات البذال وألحان رحال، و"مال للدموع أصحاب" من أشعار البذال وألحان جاسم الخلف، و"منين ألاقي الصبر" من كلمات الشاعر عبداللطيف البناي وألحان أنور عبدالله، وأخيرا أغنية "أنا لولاك" من كلمات البناي وألحان عبدالله أيضا.