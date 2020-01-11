إعلامية سورية تفجر مفاجأة عن قضية زوج نانسي عجرم

يتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يُقال انه لإعلامية سورية دون الكشف عن اسمها، تكشف من خلاله تفاصيل صادمة عن قضية قتل الدكتور فادي الهاشم زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم للشاب السوري محمد الموسى، والذي كان قد اقتحم منزل الفنانة وزوجها بدافع السرقة. وتكشف الإعلامية السورية عبر الفيديو الذي بدأ بالانتشار بشكل كبير أن الشاب الذي ظهر في الفيديوهات على أنه القتيل، هو أحد العاملين في منزل عجرم، والذي استعان به الدكتور فادي الهاشم من أجل عمل تمثيلية أمام الكاميرات للخروج من المأزق الذي وقع به.

وأضافت الفتاة التي ظهرت بالفيديو أن هذه المعلومات وصلتها من مصادر خاصة في لبنان، والتي كشفت لها أن القتيل كان يقف على باب منزل عجرم وزوجها ويطالب بحقه، وعندما بدأ بالصراخ خرج له الدكتور الهاشم وقام بقتله عن طريق إطلاق 18 رصاصة عليه، ولتجنب المحاكمة وتحويل القضية إلى دفاع عن النفس، قام بالاستعانة بأحد العاملين في المنزل من أجل تمثيل مشاهد الاقتحام أمام الكاميرات، واستطردت بأن عجرم حاولت دفع مبلغ 30 ألف دولار لعائلة المغدور والتي رفضت الأمر.

وأثار الفيديو ردود فعل واسعة جدًا، فالبعض اعتبر أن رواية الفتاة التي تظهر في الفيديو أقرب إلى المنطق وانهم قاموا بسحب الجثة إلى داخل المنزل وهذا سبب عدم ظهور دم كثير في الصور المتداولة، بالإضافة إلى وجود الجثة في المطبخ والكثير من التحليلات التي جعلت القضية تحمل بعض التساؤلات دون وجود أجوبة واضحة. فيما رفض الكثيرون هذه الرواية مؤكدين أن كل شخص يخرج بتحليل يناسب توجهاته وينسبه لمصادر خاصة، مضيفين أنه في حال دفعت نانسي مبلغ 30 ألف دولار لعائلة القتيل، لماذا لم تدفعها في البداية قبل وقوع هذه الكارثة؟ كما علق البعض أن عدد الطلقات 18 طلقة لو تمت في الخارج فمن المؤكد سيكون هناك شهود أو أشخاص سمعوا الصوت ويعرفون الحقيقة، وأن هذا التحليل غير منطقي.

وما زالت قضية مقتل الشاب محمد الموسى على يد الدكتور فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم بعد محاولته اقتحام منزلهما بهدف السرقة تشغل الرأي العام ومواقع التواصل الاجتماعي، نظرًا لوجود عدد من التفاصيل التي يعتبرها البعض غريبة وغير مفهومة لا سيما موضوع الـ 18 طلقة التي اخترقت جسد القتيل.

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