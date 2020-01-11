تكريم داوود عبدالسيد ووحيد حامد في مهرجان "جمعية الفيلم"

قررت إدارة مهرجان "جمعية الفيلم" السنوي للسينما المصرية ، برئاسة مدير التصوير محمود عبد السميع في دورته الـ46، والتي ستقام في الفترة من 25 يناير، وحتى الثامن من فبراير القادم، تكريم عدد من السينمائيين المصريين، وهم المخرج الكبير داوود عبد السيد، والسيناريست وحيد حامد ،والموسيقار منير الوسيمي، والفنان لطفي لبيب، ومهندس الديكور نهاد بهجت، والناقد المصري صلاح هاشم المقيم في فرنسا.

كما سيتم اختيار النجمة سميحة أيوب لتكون ضيف شرف هذه الدورة، ، واستكمال التقليد الذي بدأته الجمعية العام الماضي، بتكريم رموز ورواد الفن السينمائي، حيث سيتم تكريم الفنان علي الكسار، وتوفيق الدقن، والسيناريست أبو السعود الابياري، والمخرج ممدوح شكري صاحب أول "فيلم سياسي" في السينما المصرية.

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