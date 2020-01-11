تميم يونس يؤكد أنه لم يقصد مهاجمة المرأة من خلال أغنيته الجديدة "سالمونيلا"

آثار المطرب الشاب تميم يونس الجدل بأحدث أغنياته التي طرحها مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان "سالمونيلا" والتي لاقت رواجًا كبيرًا على السوشيال ميديا بمقولة "علشان تبقى تقولي لأ".وأعرب تميم عن سعادته بردود الفعل حول الأغنية والتي تفاجئ بها في الساعات الأولى من طرحها على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا إنه بعد تقديمه أغنية "إنتي أي كلام" كان يريد أن يقدم أخرى جديدة مختلفة.

وأضاف تميم ، أنه حرص على البحث عن مصطلحات جديدة في الكلمات أثناء كتابته للأغنية، بالإضافة إلى اللحن الذي وضعه بنفسه وكذلك نوع الموسيقى.وعن فهم البعض أنها ضد المرأة، قال إن الأغنية بعيدة تماما عن هذا الأمر وأنها مجرد فكرة كوميدية تناقش حال الشاب المفرط في الرومانسية والذي يرفض من قبل المرأة أو الأنثى التي أعجب بها ما يدفعه للتلفظ عليها ومهاجمتها بدون وجه حق.

أما عن ظهور المطرب محمود العسيلي في الأغنية، قال إنهما تجمعهما صداقة من قبل وعندما طلب منه الظهور في الفيديو كليب رحب بشكل كبير وفي الحقيقة كان إضافة كبيرة للأغنية.ويشار إلى أن تميم يونس تعاون في أغنية "سالمونيلا" مع الموزع الموسيقي محمد زهير وبالاشتراك مع محمد الفرا.

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