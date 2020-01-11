منى عبدالغني تعلن عودة فرقة "الأصدقاء" شباط المقبل

أعلنت الفنانة منى عبدالغني، عودة فرقة الأصدقاء للحفلات الغنائية مرة أخرى، والتي تتكون منها هي وحنان وعلاء عبدالخالق، وذلك من خلال حفل غنائي نهاية فبراير المقبل.
ونشرت "منى" عبر حسابها الشخصي بموقع إنستغرام، صورة تجمعها بـ"علاء وحنان"، وعلقت قائلة: "امبارح كان أول اجتماع رسمي للاتفاق على تفاصيل حفلة فرقة الأصدقاء إن شاء الله، واللي هيكون في نهاية شهر فبراير، محتاجين نسمع آراءكم وإيه توقعاتكم للقاء ده.. بنحبكم أوي".
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