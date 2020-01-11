الفنانة أنغام تحيي حفلًا في "القصيم" للمرة الأولى

من جديد تحيي الفنانة المصرية أنغام حفلا غنائيا في المملكة العربية السعودية، ولكن هذه المرة في منطقة القصيم.

وكشفت أنغام عن الحفل وموعده عبر حسابها على إنستغرام بنشر إعلان الحفل الذي يشاركها فيه الفنان خالد عبد الرحمن.

وعلقت على الصورة: "انتظروني لأول مرة في القصيم في المملكة العربية السعودية يوم ١٧ يناير بأستاد الملك عبدالله".

وكانت أنغام قد أحيت حفلا غنائيا منذ أيام في المملكة العربية السعودية بمشاركة الفنان المصري هاني شاكر، ضمن فاعليات مهرجان الرياض للعود.

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