عبد الحفيظ الدوزي يعلن عن تعاونه للمرة الأولى مع "أنغامي"

يستعد الفنان المغربي عبد الحفيظ الدوزي، لمفاجأة جمهوره بعمل غنائي ضخم يتعاون خلاله لأول مرة مع منصة أنغامي، ويتم تصويره حاليًا.

وكشف قادر الدوزي، شقيق ومدير أعمال الدوزي، أنه يجري حاليا وضع اللمسات الأخيرة على مشروع كليب غنائي برفقة المخرج اللبناني جاد شويري، في أول تعاون رسمي بين الدوزي وأنغامي، وتعد ثاني أغنية ستظهر في بدايات 2020 عقب الأغنية المنتظرة المقرر ظهورها للنور منتصف يناير.

وغاص الدوزي، عبر أغنيته الأخيرة "لو كان جا قلبك"، في دهاليز موسيقى الراي، التي بدأ معها أوائل أغنياته منذ أكثر من 15 سنة مضت، وأعاد تقديم نفس اللون للمرة الثانية على التوالي عقب أغنية “خلوها تهضر”، بصحبة الموزع الموسيقي مراد مجود، وألحان الشاب نصرو، وكلمات قادر الدوزي، وتم تصوير الكليب الجديد في رومانيا، وتحمل الأغنية في كلماتها ومشاهدها جرعة عاطفية مركزة ولكن من منظور وجع الفراق.

وتخطت رحلة الدوزي، الغنائية العشرين عامًا، حصيلتها أكثر من 15 ألبومًا، ويتولى الدوزى حاليًا منصب سفير الاتحاد الأوروبي للشباب، وتوج مؤخرًا على جائزة مهرجانات بيروت الدولية، كما تم اختياره كأفضل مطرب مغربي للعام الثاني على التوالي، حسب تصنيف جوائز داف باما الألمانية، وحاز العام قبل الماضي على جائزة الموروكان ميوزيك أوورد.

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