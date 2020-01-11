شريف رمزي ينشر صورته مع منى زكي وأحمد حلمي للقاءهم صدفة في الملاهي

يتواصل الفنان شريف رمزي، مع الجمهور ويشاركهم بأخباره ويومياته عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال نشر الصور والفيديوهات نشر رمزي، عبر حسابه الشخصي على موقع انستغرام، صورة جديدة جمعته بالفنان أحمد حلمي، وزوجته الفنانة منى زكي، أثناء تواجدهم في مدينة الملاهي.وعلق على الصورة التي نشرها كاتبًا: "أحلي لقاء مع حبايبي مني وحلمي وأغرب مكان ممكن نتقابل فيه في على لعبة الكاروسيل".

على صعيد آخر، عرض لأحمد حلمي، مؤخرًا، في دور العرض السينمائية فيلم "خيال مآته" ويشارك في بطولته منة شلبي، وخالد ‏الصاوي، وبيومي فؤاد، ولطفي لبيب، ‏وعبد الرحمن ‏أبو زهرة، وغيرهم من النجوم، سيناريو وحوار عبد الرحيم ‏كمال، ومن إخراج خالد مرعي‎.‎

الفيلم يتخذ تقنية الفلاش باك من بدايته، حيث يظهر أحمد حلمي في سن كبيرة، ويبدأ في استعادة ‏الذكريات ‏القديمة، وكيف قابل ‏زوجته "باكينام"، والحيل التي كان يفعلها للفت انتباهها ثم الزواج منها‎

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