وزيرة الثقافة تلتقي وفد مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

صرح المخرج محمد محمود، رئيس مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، بأنه التقى الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة ،بصحبة وفد من المهرجان يضم المخرج مونى محمود، المدير الفنى، والمخرج محمد سعدون، مدير المهرجان، في حضور الدكتور محمد العدل، الرئيس الشرفى للمهرجان.

وتحدثت الوزيرة الفنانة خلال اللقاء عن متابعتها للمهرجان خلال دوراته الماضية، مشيدة بالجهد المبذول من شباب الإسكندرية وبأقل الإمكانيات، ومثمنة جهود المهرجان في دعم الحراك الثقافى والسينمائى.

وحرصت إدارة المهرجان على عرض آخر تفاصيل الاستعدادات للدورة السادسة التي ستقام في الفترة من 26 حتى 31 يناير الجارى.

المهرجان توصل إلى صيغة تفاهم مع الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة لأول مرة هذا العام، بعد ما لمس المسؤولون فيها تأثير الفعاليات في محيط المجتمع الثقافى، ودور المهرجان في الإشارة إلى محافظة الإسكندرية بشكل عام.

وستستمر عروض المهرجان، للعام الثانى على التوالي، في سينما فريـال، بمنطقة محطة الرمل، بفضل دعم الدكتور خالد عبدالجليل، مستشار وزيرة الثقافة لشؤون السينما.

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مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير هو احتفالية سينمائية تقام كل عام بمدينة الإسكندرية، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن المهرجان، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية.

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