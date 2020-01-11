محمد فراج يقدم جوائز فرع شباب الأدباء في "جائزة ساويرس الثقافية"

شارك الفنان محمد فراج في حفل توزيع جائزة ساويرس الثقافية في دورتها الـ15، الذي أقيم مساء أمس على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية. قدّم "فراج" خلال الحفل جوائز فرع شباب الأدباء، إذ أعلن عن فوز أحمد عوني بالجائزة الأولى للرواية، وجاءت نهلة كرم ومحمد عبد الله في المركز الثاني مناصفة. كما أعلن أسماء الفائزين في مسابقة جائزة أفضل مجموعة قصصية فرع شباب الأدباء، حيث فاز محمد عثمان الفندي، ووهبة خميس بالجائزة الثانية مناصفة، وفاز مصطفى زكي، بالمركز الأول في فرع القصة لشباب الأدباء عن "مسيح باب زويلة".

شهد الحفل حضور نخبة من الشخصيات العامة ورموز المجتمع وعدد كبير من الفنانين والمثقفين، إلى جانب أعضاء لجان تحكيم حفل جائزة مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، ومجلس أمناء جائزة ساويرس الثقافية، في دورتها الخامسة عشرة.

يُذكر أن محمد فراج ينتظر عرض فيلمه الجديد "الصندوق الأسود" قريبا، من تأليف أحمد وهيثم الدهان وإخراج محمود كامل، ومن إنتاج جابي خوري، وبطولة منى زكي ومصطفى خاطر وغيرهم من النجوم.

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