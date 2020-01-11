سمير صبري يروي تفاصيل أول لقاء له مع السلطان قابوس بن سعيد

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للفنان سمير صبري يتحدث فيها عن أول لقاء له بالسلطان الراحل قابوس بن سعيد سلطان عمان.

وأعرب الفنان سمير صبري، عن إعجابه الكبير بثقافة وتعليم السلطان قابوس رغم صغر سنه وقت توليه الحكم، وتناول عدد من أفكاره.

يذكرا أنه مع صباح يوم السبت الموافق 20 يناير 2020، أعلنت وكالة الأنباء العمانية وفاة السلطان قابوس بن سعيد عن عمر 79 عاما.

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