أصالة تنضم لقائمة الأكثر مشاهدة بـأغنية "شامخ"

استطاعت المطربة أصالة نصري أن، تنضم لقائمة الأكثر مشاهدة على يوتيوب بأغنية "شامخ" خلال يوم واحد من طرحها، محتلة المركز الثاني، وأوشكت على تحقيق مليوني مشاهدة.

الأغنية تم تصويرها بالقاهرة، وتدور أحداثها في إطار درامي داخل ديكور واحد بملابس بيضاء، وقد طرحت البرومو الخاص بها والذي لم يحتوي؛ إلا على موسيقى لمدة 15 ثانية فقط.

الأغنية تأليف الأمير بدر بن محمد وألحان عبد العزيز الميانا وإخراج نهال نبيل.

يذكر أن، أصالة تعيش حالة من النشاط الفني وتعتبر النجمة العربية الأكثر مشاركة في فعاليات موسم الرياض وكل حفلاتها رفعت شعار كامل العدد.

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