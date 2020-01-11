القاهرة – لايف ستايل
استطاعت المطربة أصالة نصري أن، تنضم لقائمة الأكثر مشاهدة على يوتيوب بأغنية "شامخ" خلال يوم واحد من طرحها، محتلة المركز الثاني، وأوشكت على تحقيق مليوني مشاهدة.
الأغنية تم تصويرها بالقاهرة، وتدور أحداثها في إطار درامي داخل ديكور واحد بملابس بيضاء، وقد طرحت البرومو الخاص بها والذي لم يحتوي؛ إلا على موسيقى لمدة 15 ثانية فقط.
الأغنية تأليف الأمير بدر بن محمد وألحان عبد العزيز الميانا وإخراج نهال نبيل.
يذكر أن، أصالة تعيش حالة من النشاط الفني وتعتبر النجمة العربية الأكثر مشاركة في فعاليات موسم الرياض وكل حفلاتها رفعت شعار كامل العدد.
قد يهمك ايضاً:
أصالة تصدر أحدث أغانيها بعنوان "شامخ"
مريم حسين تثير الجدل بفيديو لأصالة بمناسبة طلاقها
كانت هذه تفاصيل خبر أصالة تنضم لقائمة الأكثر مشاهدة بـأغنية "شامخ" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.