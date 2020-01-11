نانسي عجرم تتبنى أولاد قتيل فيلتها ومحاميته ترد بقوة

كشفت المحامية ريهام بيطار رئيس لجنة الدفاع عن القتيل السوري محمد الموسى والذى لقى مصرعه في حادث اقتحام فيلا نانسي عجرم عن حقيقة تنازل محامية والد القتيل مقابل أن تتبنى نانسي عجرم رعاية أطفال محمد الموسى. وقالت ريهام بيطار في لقاء تلفزيوني إن كل ما يقال غير حقيقي ولم يتنازل الوالد عن حق ابنه وكذلك والدته وزوجته وأنهم يرغبون في التواصل في القضية حتى الحصول على حق ابنهم القتيل.

وأضافت المحامية قائلة : نحن في مرحلة التحقيق ولا يمكن حاليا التنبؤ بنتائج التحقيق خاصة مع ظهور بعض الأدلة الجديدة ولكن نتمنى ان يحصل القتيل وأهله على حقه. وكانت المحامية ريهام بيطار رئيس لجنة الدفاع عن القتيل السوري محمد الموسى والذى لقى مصرعه في حادث اقتحام فيلا نانسي عجرم قد طالبت السلطات اللبنانية بمنع نانسي عجرم وزوجها من السفر خارج لبنان طوال فترة التحقيق.

وقالت في لقاء تلفزيوني: إنه طالما قرر القضاء اللبناني التوسع في التحقيقات وطلب تفريغ الكاميرات وغيرها فهو يعني احتمالية توجيه اتهام لنانسي عجرم وزوجها الدكتور فادي الهاشم بتهمة القتل العمد.

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