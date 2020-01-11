ميريام فارس تستعد لحفل جديد في سماء الغربية في جدة 12 كانون الثاني

تستعد الفنانة اللبنانية ميريام فارس، لإحياء حفل غنائي كبير في سماء الغربية بجدة في السعودية والذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه، والحفل من المقرر إقامته يوم 12 يناير.

وكانت ميريام فارس، قد أحيت حفلًا غنائيًا ضمن فعاليات "سمرات شتاء الرياض" والذي تألقت فيه بعدد من أشهر أغانيها ومنها أغنية "حبيبي سعودي"، التي أطلقتها مؤخرًا، وشاركها في الحفل الفنانة أنغام والمطرب عبدالله الرويشد.

يذكر أن فعاليات «موسم الرياض» بدأت في 11 أكتوبر 2019، وتستمر حتى نهاية شهر يناير 2020، وسط تقديم العديد من الفعاليات الترفيهية والرياضية والعروض المسرحية والموسيقية وعروض الأزياء والسيرك والألعاب والمعارض المتخصصة.

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