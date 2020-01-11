الشرنوبي وجميلة عوض ومي الغيطي ومهران يحتفلون بنجاح "بنات ثانوي" مع الجمهور

احتفل نجوم فيلم “بنات ثانوي” الذي يتم عرضه خلال الفترة الحالية بدور العرض السينمائية، بنجاح الفيلم وإيراداته التي يحققها خاصة في ظل تصدره المركز الثاني من نهاية الإيرادات، وذلك بمجمع سينمات سيتي ستارز.

فقد حرص كلا من الفنانة جميلة عوض ومحمد الشرنوبي ومحمد مهران و مي الغيطي والمنتج أحمد السبكي ومدير الشركة أحمد عاطف والعلاقات العامة مصطفي مرتضي، وعدد كبير من صناع العمل على التواجد مع الجمهور في مجمع سينمات سيتي ستارز، للاحتفال بنجاح الفيلم ومشاهدته مع محبيهم.

ومن المقرر ان يقوموا أبطال وفريق عمل الفيلم بعمل العديد من الجولات خلال الايام القادمة داخل السينمات لحضور العمل مع جمهورهم ومحبيهم والاحتفال بنجاحه وتحقيقه اعلي الايرادات .

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