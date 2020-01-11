العرض الخاص لفيلم "احكيلي" في سينما زاوية 15 كانون الثاني

تستعد المخرجة ماريان خوري لطرح أحدث أفلامها "احكيلي" تجاريا، بعد عرضه في المسابقة الرسمية في مهرجان إدفا وفوزه بجائزة يوسف شريف رزق الله "جائزة الجمهور" بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2019، و يقام العرض الخاص لفيلم "احكيلي" يوم 15 يناير في تمام السابعة مساء في سينما زاوية.

تدور قصة الفيلم حول أم وابنتها، تعملان في مجال السينما، تكتشفان معاً الحياة بصعوباتها ومتعها، وذلك من خلال أربعة سيدات من أربعة أجيال مختلفة لنفـس العائلة -هذه العائلة المصـرية التي يعود أصلها إلى بلاد الشام- هي عائلتي، العائلة التي طالما كانت الحياة والسينما فيها مرتبطتان ببعضهما. من خلال مشاهد أرشيفية لم يرها أحد من قبل، نغوص في عالم بين الحقيقة والخيال، مع شخصيات أفراد العائلة التي ظهـرت في أفـلام يوسـف شاهـين الذاتية، أو أدوارهم الحقيقة في مسرح الحياة. هذه قصة حميمة تمتد في الزمان والمكان عبر أربعة أجيال وأربعة مدن، من الإسكندرية والقاهرة وصولاً لباريس وهـافانا. الأم وابنتها تأخذانا في رحلة شخصية، إنسانية وبصرية ، تطرحان أسئلة وتقومان بإعادة اكتشاف مصيرهما.

قد يهمك ايضاً:

إدارة "دبي السينمائي" تختار ماريان خوري ويسري نصرالله عضوين للتحكيم

روبي تثير الجدل برقصها في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي