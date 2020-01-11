دنيا باطمة تعود للغناء رغم متابعتها في قضية "حمزة مون بيبي"

استأنفت الفنانة المغربية دنيا باطمة، أنشطتها الفنية، رغم متابعتها رفقة شقيقتها في حالة سراح على خلفية قضية "حمزة مون بيبي". ونشرت باطمة مقاطع فيديو من حفل زفاف أحيته بطنجة يوم أمس الخميس، بخاصية الستوري على "إنستغرام"، بالإضافة إلى بعض الصور رفقة المدعوين، علما أنها قررت حجب التعاليق على منشوراتها بسبب الكم الهائل من الهجوم والانتقاد الذي تتعرض له.

وذكرت مصادر إعلامية أن إلغاء حفلات باطمة بدول خليجية خاصة في رأس السنة، تسبب في خسائر مادية كبيرة لها ولمدير أعمالها وزوجها البحريني محمد الترك. وكانت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف في مدينة مراكش، قد قررت بداية الأسبوع، الرفع من الكفالة المالية المفروضة على الشقيقتين، لتبلغ 50 مليون سنتيم لدنيا باطمة و30 مليون سنتيم لابتسام ، ومتابعتهما في حالة سراح، على خلفية تورطهما في ملف "حمزة مون بيبي".

وتتابع دنيا وشقيقتها بتهم "المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام، وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته".

كما اتهمت النيابة العامة الفنانة وشقيقتها بارتكاب أفعال "بث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم من دون موافقتهم، وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص بقصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك، والمشاركة في النصب والتهديد

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الفنانة دنيا باطمة تعايد محبيها من خلال تعليق على "فيسبوك