محمد رمضان يبدأ حفلته في دبي بسيارة فارهة

بدأ الفنان محمد رمضان، فقرته الغنائية في حفل بمدينة دبي الإماراتية، إذ نشرت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات المنظمة للحفل، مقطع فيديو من أولى فقرات الحفل. وظهر محمد رمضان، في الفيديو وهو يدخل على المسرح بسيارة فارهة من نوع فيراري، التي يصل سعرها إلى 335 ألف دولار أمريكي، أي ما يقرب من 5.5 مليون جنيه مصري، على نغمات أغنية "نمبر وان" التي تفاعل معها الجمهور.

جدير بالذكر أن أطلق محمد رمضان أغنيته الجديدة "رايحين نسهر" يوم 1 يناير، والتى حققت ما يصل إلى 12 مليون مشاهدة عبر قناته على موقع "يوتيوب"، الأغنية من إخراج محمد سامى. وفي سياق متصل، يستأنف المخرج محمد سامي، تصوير مسلسله الجديد "البرنس" مع النجم محمد رمضان؛ بعد انتهاء إجازة الكريسماس.

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