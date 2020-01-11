شكرا لقرائتكم خبر عن فان ديزل يزور أيتام الدومينيكان ويطالب متابعيه بعمل الخير.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى لفتة إنسانية للنجم فان ديزل، بدأ الممثل الأمريكى العام الجديد 2020، زيارة دور الأيتام فى دولة الدومينيكان التى تقع فى جزيرة هيسبانيولا وجزء من أرخبيل جزر الأنتيل الكبرى فى منطقة البحر الكاريبى، داعيا متابعيه عبر انستجرام الذى يقترب عددهم من 60 مليون متابع حول العالم، إلى التطوع وأعمال الخير ومساعدة الأيتام وغير القادرين.

وقال ديزل، الذى يبلغ من العمر 52 عاما، فى الفيديو الذى نشره عبر انستجرام، خلال زيارته للدومنيكيان، الأسبوع الماضى: "أعلم أن الجميع يريد أن يبدأ العام الجديد بالتفكير فى ما يريدون القيام به وما يتمنون إنجازه، لكن عليك أيضا الوضع فى الاعتبار أن تسخر إمكانياتك التى يمكنك تقديمها للناس".

وأضاف ديزل: "كيف يمكنك مساعدة إخوانك؟ وكيف يمكنك أن تلهم الآخرين؟ أنا أتواجد هنا فى دار أيتام (مايسترو كيرز) فى رومانا بالدومينيكان، خلال الأسبوع الأول من عام 2020، مع أصدقائى النمور".

وتابع ديزل: "يجب علينا أن نشكر الله على كل ما لدينا، ونذهب إلى عام 2020 بأمل وعاطفة ومحبة وتفاؤل بين الجميع، كل الحب لكم".

ومن المقرر أن يشهد الشهر الجارى، طرح التريلر الرسمى الأول لفيلم Fast & Furious، قبل عرضه بدور العرض، بحسب ما نشر "ديزل" أوائل ديسمبر الماضى عبر حسابه، قائلاً: "سيتم الاعلان عن اليوم المحدد فى الثامن عشر من هذا الشهر، الجميع متحمس للنجاح الباهر ورؤية الفيلم الجديد".

يذكر أن الجزء القادم سيشهد ظهور مغنية الراب الأمريكية كاردى بى إلى فريق "Fast & Furious 9" الذى تقوم بإنتاجه شركة Universal فى دور لم يكشف عنه بعد، وتعد هذه ثانى مشاركات كاردى بى السينمائية بعد فيلمها مع جنيفر لوبيز فى Hustlers

كما يعود ليلتقى المغنى والممثل Don omar صاحب شخصية "سانتوس" داخل أحداث سلسلة Fast & Furious، إلى الجزء التاسع من العمل، وذلك بعد توقف مشاركته منذ الجزء الخامس الذى عرض عام 2011.

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وحقق الجزء الأخير من سلسلة Fast & Furious حصيلة إيرادات وصلت إلى مليار و238 مليون دولار أمريكى حول العالم، ويشارك فى بطولة الفيلم فان ديزل، وسكوت أستوود، وشارليز ثيرون، وكورت راسل، ودوين جونسون، وهيلين ميرين، وميشيل رودريجيز، وجايسون ستاثام ومن تأليف كريس مورجأن وجارى سكوت طومسون، ومن إخراج F. Gary Gray.















