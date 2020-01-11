80 عرضا في التصفية النهائية لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي بدورته الخامسة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يدخل 80 عرضا مسرحيا التصفية النهائية لاختيار المسرحيات التي ستشارك في الدورة الخامسة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان مازن الغرباوي فقد تقدم حوالي 350 عرضا تم تصفيتها من قبل لجنة المشاهدة إلي 80 عرضا متقدمة من دول أجنبية وعربية وعروض مصرية وصلت لـ 36 عرضا لتشارك القائمة المختارة من تلك العروض في ثلاث مسابقات بالدورة الخامسة من عمر المهرجان الذي سينطلق يوم 1 ابريل ويستمر حتي 7 من نفس الشهر بمدينة السلام " شرم الشيخ " بمحافظة جنوب سيناء .

وتواصل حاليا لجنة المشاهدة بالمهرجان أعمالها لتختار القائمة النهائية والتي تتكون من المخرجة كريمة بديروالفنان طارق صبري والمخرج سامح مجاهد والدكتور ياسرعلام والسينوغرافي محمود صبري ومن العروض المختارة في التصفية الحالية في مسابقة العروض الكبري من مصر عروض ( انتظار ) و( اغنية الموت ) و( القطة العميا ) و ( نزهة في ارض المعركة ) و(حذاء مثقوب تحت المطر ) .



العروض المتقدمة

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اما العروض الدولية والعربية فمن العراق عرض ( هاملت 1983) و من السعودية ( خارج الصندوق ) ومن الكويت ( درس ) ومن سلطنة عمان ( درويش ) ومن الامارات ( لير ملك النحاتين ) ومن الاردن ( هذيانات شكسبيرية ) ومن تونس ( اسم الاب ) ومن المانيا ( الجمال قد وصل ) ومن روسيا ( s-quark ) ومن اسبانيا ( rosita ) ومن بولندا ( we ) ومن كوريا الجنوبية ( patriot of 1919) .

اما عروض المونودراما فمن شيلي ( witty point) ومن المكسيك ( women fish ) ومن الكويت ( الضحاك ) ومن اوكرانيا ( وهم ) ومن مصر ( الطريقة المضمونة للتخلص من البقع ) اما في مسابقة الشارع والفضاءات فمن مصر ( رحلة سعيدة ) ومن الجزائر ( الجار ) ومن العراق ( قطرة ) ومن ليبيا ( زيارة ذات مساء ) ومن سويسرا ( romeo romeo )



80 عرضا في تصفية نهائية

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي تنطلق دورته الخامسة بمدينة شرم الشيخ مدينة السلام في الفترة من ١ إلى ٧ أبريل عام 2020 وتترأسه شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب ورئيس اللجنة العليا للمهرجان الفنان الكبير والنجم محمد صبحي ويديره الدكتورة إنجي البستاوي ويديره تنفيذيا الفنان طارق صبري ويقام المهرجان تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة برئاسة المهندس أحمد يوسف.